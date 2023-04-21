محافظ القاهرة يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

شارك اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المواطنين احتفالهم بعيد الفطر، بحديقة الطفل بمدينة نصر وقام بتوزيع الورود والحلوى والألعاب على الأطفال المتواجدين بها وسط اقبال كثيف من المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة استعدادات الحدائق لعيد الفطر رافقه خلالها إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيي الأدغم، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان اليوم الجمعة، أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦، و١١٤ للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

وأكد محافظ القاهرة أن رؤساء الاحياء متواجدون ميدانيًا طوال أيام العيد مع عمل ورديات على مدار 24 ساعة لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين، موضحاً أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن جميع المخابز عادت للعمل مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان، كما شددت إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

وأشار محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية تقوم بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع، مشدداً على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات النظافة من خلال شركات النظافة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والتركيز على المحاور الرئيسية وأماكن المتنزهات والحدائق والطرق المؤدية إليها مع مراجعة أعمدة الإنارة و التأكد من صلاحية الولاعات وإجراء الصيانة اللازمة لها للتأكد من أنها تعمل بكفاءة بالتنسيق مع الإنارة المركزية طبقا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى التنسيق مع الإسعاف والجهات الصحية والتأكد من استعداد المستشفيات والمراكز الطبية، من حيث أطقم الأطباء والتمريض وتوافر الأدوية وبصفة خاصة الأدوية اللازمة لحالات التسمم.

وشدد محافظ القاهرة، علي رئيس هيئة النقل العام بالعاصمة، على زيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها طوال أيام العيد، والتي تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، ومتابعة مواقف السيارات (النقل العام – السيرفيس - مواقف الأقاليم) لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة.

ووجه محافظ القاهرة على ضرورة تنظيم حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور وخاصة التي توجد أمام الحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها، والتنسيق مع إدارة شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية والتأكد من توافر كافة شروط الأمن والسلامة اللازمين مع الالتزام بحمولة المراكب الواردة بالترخيص والإخطار أول بأول عن أي مخالفات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ القاهرة وجود تنسيق مع إدارة مرور القاهرة للعمل على سيولة الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد.