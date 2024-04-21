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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، إن 485 فلسطينيا استشهدوا بالضفة الغربية، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين، وأصيب نحو 4 آلاف و900 آخرون منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت في بيان: "منذ 7 أكتوبر استشهد 485 فلسطينيا وأصيب حوالي 4900 آخرون في أنحاء الضفة الغربية والقدس، ما يؤكد زيادة العدوان"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقالت الوزارة إن "تصعيد العدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية أدّى إلى زيادة حادّة في عدد الضحايا".

وبحسب البيان، فإن الوزارة أبلغت منظمة الصحة العالمية عن وقوع "أكثر من 340 هجوما على مرافق الرعاية الصحية الأولية والعاملين فيها في الضفة الغربية" خلال الفترة نفسها.

واتهمت إسرائيل بـ"عرقلة متعمّدة لخدمات الرعاية الصحية" ما يشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين" وفق البيان.

وأضافت أن "القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال على التنقل بالضفة، أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بما يحد من إمكانية حصول السكان على الرعاية الصحية الأساسية".

والسبت، أعلن نادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، أن حصيلة الاعتقالات في الضفة بعد السابع من أكتوبر تقدّر بنحو 8 آلاف و340 فلسطينيا.

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس المحتلة، فيما صعد الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال.

وتتواصل الحرب المدمرة على غزة مخلفة أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".



