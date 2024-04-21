مفيدة شيحة عن فيديو المقاومين الفلسطينيين: كل الأهلاوية قالوا بنحبك يا زمالك

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علّقت الإعلامية مفيدة شيحة، على مقطع الفيديو الذي أظهر مقاومين فلسطينيين في قطاع غزة وهما يرتديان قميص نادي الزمالك أثناء توجيه رشقة صاروخية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت خلال برنامج «الستات» على قناة »النهار»، مساء الأحد، إنّ هذا المشهد تصدر التريند في مصر، معقبة: «كل الأهلاوية قالوا بنحبك يا زمالك».

وأضافت أن مقطع الفيديو أحبه الجمهور المصري بشكل كامل سواء كانوا مشجعي الزمالك أو الأهلي.

وأشارت إلى أن مقطع الفيديو أثار تفاعلا وصفته بالرائع من قِبل الجمهور، متابعة: «بغض النظر عن قميص الزمالك.. نوجه التحية لأهالينا في فلسطين.. نسأل الله أن يمنحهم الصلابة التي يتمتعون بها».

وكانت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، قد نشرت مقطع فيديو لعملياتها العسكرية في غزة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر في مقطع الفيديو، مقاتلان اثنان للجبهة وهما يرتديان قميص نادي الزمالك إلى جانب شعار الجبهة، في لقطة أثارت إعجاب الجماهير المصرية بالمقاومة الفلسطينية.

وكتائب أبو علي مصطفى هي الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المعروفة سابقًا باسم «قوات المقاومة الشعبية» تأسست سنة 1999.

وغيرت الجبهة، اسمها في عام 2001 ليصبح «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى»؛ تكريمًا لذكرى الأمين العام للحركة الذي اغتالته إسرائيل في عام 2001، وتنشط في الضفة الغربية وغزة.