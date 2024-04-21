نتنياهو: سنوجه ضربات قاسية وموجعة لحركة حماس قريبا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن «حركة حماس رفضت جميع مقترحات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين».

نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أن «إسرائيل ستوجه ضربات قاسية وموجعة لحركة حماس قريبا».

ونقل موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، عن رئيس حكومة الاحتلال قوله إن «إسرائيل ستزيد في الأيام المقبلة الضغط العسكري والسياسي على حماس».

وأشار إلى أنه سيحارب «بكل قوة» من يعتقد أن بإمكانه فرض عقوبات على وحدة من الجيش الإسرائيلي.

وزعم أن «بلاده نجحت في إطلاق سراح 124 من المحتجزين في غزة»، مضيفًا: «هناك 133 مازالوا أسرى في جحيم حماس وملتزمون بإعادتهم جميعا أحياء أو أموات»، وفقًا لادعائه.

وفي وقت سابق، أفادت بوابة «أكسيوس» الإخبارية الأمريكية نقلاً عن 3 أشخاص مطلعين على الأمر، بأنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الأيام المقبلة، عقوبات ضد كتيبة «نيتساح يهودا» التابعة للجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.

وذكر موقع «أكسيوس» نقلاً عن مصادره، أن العقوبات ستمنع أفراد الكتيبة من الحصول على الدعم العسكري أو التدريب من الولايات المتحدة.

وقال مسئول أمريكي إن قرار بلينكن، بشأن الكتيبة يستند إلى أحداث وقعت في الضفة الغربية قبل عملية «طوفان الأقصى» يوم 7 أكتوبر الماضي. وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، ارتبطت الكتيبة بالتطرف اليميني والعنف ضد الفلسطينيين.

وسحبت إسرائيل الوحدة من الضفة الغربية في ديسمبر 2022.