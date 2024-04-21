القبض على أربعة أمريكيين في أستراليا لمحاولتهم جلب مخدر الكوكايين

ألقت السلطات الأسترالية القبض على أربعة أمريكيين بتهمة محاولة جلب مخدر الكوكايين إلى البلاد، بحسب ما ذكرته الشرطة الأسترالية اليوم الأحد.

وجاء في بيان للشرطة الاتحادية الأسترالية أن مواطنا أمريكيا/55 عاما/ متهم بـ "التخطيط والإشراف على عصابة مخدرات عابرة للحدود". وألقي القبض عليه في ملبورن بعد أيام من وصوله من لوس أنجليس.

وقالت الشرطة إن الرجل أشرف على عمل ثلاث سيدات أمريكيات تبلغ أعمارهن 22 و24 و35 عاما يسافرن بشكل منفصل على متن رحلة جوية من لوس أنجليس إلى ملبورن ويحملن ما إجماليه 30 كيلوجراما من الكوكايين مخبأة في أمتعتهن.

وقام ضباط حرس الحدود الأسترالية بتفتيش ست حقائب ووجدوا في كل منها عبوة تحتوي على مسحوق أبيض، وتم اختباره وجاءت النتيجة إيجابية للكوكايين.

وتم القبض على النساء الثلاث لدى وصولهن إلى ملبورن.

ويواجه المواطنون الأمريكيون الأربعة عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهم.

وألقي القبض على امرأة أمريكية رابعة تبلغ من العمر 41 عاما في مطار لوس أنجليس الدولي في 11 أبريل الجاري. وتعتقد الشرطة أنها حاولت ركوب نفس الرحلة التي كانت تقل النساء الثلاث اللاتي تم القبض عليهن في ملبورن وبحوزتها 10 كيلوجرامات من الكوكايين مخبأة في أمتعتها.

وقال سيمون بوتشر، مدير المباحث بالشرطة الاتحادية الأسترالية: "تم ضبط كمية خطيرة من الكوكايين نتيجة لتبادل المعلومات الاستخبارية بين وكالات إنفاذ القانون الأسترالية والدولية".

وتابع بوتشر أن قيمة المخدرات تقدر بـ 10 ملايين دولار أسترالي (4ر6 مليون دولار أمريكي).

وأضاف أن "عمليات إلقاء القبض هذه ترسل تحذيرا قويا لجالبي المخدرات الذين يحاولون تهريب المخدرات غير المشروعة إلى أستراليا - بغض النظر عن الطريقة التي تتم بها محاولة جلب المخدرات، فإن الشرطة الأسترالية، جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين والكومنولث وسلطات إنفاذ القانون في البلاد، سيكونون في الانتظار".