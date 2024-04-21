رئيسة حزب إسرائيلي: كتيبة «نيتسح يهودا» تقتل الفلسطينيين دون سبب

قالت رئيسة حزب العمل اليساري الإسرائيلي ميراف ميخائيلي، اليوم الأحد، إن كتيبة "نيتسح يهودا" التي تعتزم واشنطن فرض عقوبات عليها "تقتل الفلسطينيين دون سبب حقيقي، وتسيء إلى المعتقلين".

جاء ذلك في منشور لميخائيلي عبر منصة "إكس"، تعقيبا على عزم واشنطن فرض عقوبات على الكتيبة لانتهاكها حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لوكالة الأناضول.

وقالت رئيسة حزب العمل: "العقوبات المتبلورة على كتيبة نيتسح يهودا هي خطوة خطيرة وصعبة ومقلقة للغاية".

واعتبرت أن الرد على هذه العقوبات يجب أن يكون من خلال "الاعتراف بالواقع، والفهم أن سلوك إسرائيل في المناطق الفلسطينية لن يكون قادرا على الاستمرار".

وأكدت أن "السلوك العنيف والفاسد لكتيبة نيتسح يهودا معروف منذ سنوات، ولم يتم فعل أي شيء لوقفه، ومنذ عامين أنشأت الولايات المتحدة فريق تحقيق حول الكتيبة، ولا يمكن للمستويات السياسية والعسكرية (في إسرائيل) أن تتظاهر بأنها لا تعلم بالأمر".

وأضافت ميخائيلي أن "نيتسح يهودا، هي كتيبة في الجيش الإسرائيلي كان ينبغي حلها منذ سنوات عديدة".

وعن نهج الكتيبة قالت ميخائيلي: "إنها كتيبة تدرب على عنف المستوطنين وتقتل الفلسطينيين دون سبب حقيقي، وتضرب وتسيء إلى المعتقلين الفلسطينيين".

واعتبرت أن "الدفاع التلقائي من قبل الساسة في إسرائيل عن الكتيبة والقول إنها جزء لا يتجزأ من الجيش الإسرائيلي يلقي بظلال ثقيلة على الجيش بأكمله، وهذا يؤدي إلى فساد الجيش الإسرائيلي".

وختمت تدوينتها المطولة بالقول إن "العقوبات الأمريكية يجب أن تجعل الجيش الإسرائيلي يفهم ذلك، وأن يفكك نيتسح يهودا بشكل عاجل".

ومساء أمس، نقل المراسل الدبلوماسي لموقع "واللا" الإخباري باراك رافيد عن 3 مصادر أمريكية لم يسمها، إنه "من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال الأيام المقبلة عن عقوبات ضد كتيبة نيتسح يهودا الإسرائيلية، على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في الضفة".