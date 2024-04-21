قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الألبان انخفضت بنسبة 10%، وذلك لارتباط جزء كبير من مكوناتها بالإنتاج المحلي، وعدم تأثرها بشكل كبير بسعر الدولار.



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن أسعار الزيت الخليط انخفضت بنسبة 18% خلال الفترة الماضية، بينما شهدت اليوم انخفاضًا إضافيًا بنسبة 14%.



وأشار «عز» إلى أن سعر زيت الخليط وصل اليوم إلى 65 جنيهًا، بعدما تجاوز مستويات 100 جنيه خلال الفترة الماضية، لافتا أن الزيت هو أكثر السلع انخفاضًا في الوقت الحالي.



ونوه إلى أن أسعار زيت العباد والصويا انخفضت أيضًا من 115 جنيهًا إلى 75 جنيهًا حاليا، مضيفا أن أسعار الفول المعبأ انخفضت بنسبة 16%.



وأضاف أن الدولة تراقب أسعار السلع من خلال مراجعة الفاتورة الإلكترونية؛ للتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة، موضحا أنه في حال نفاد رصيد التاجر من السلع التي اشتراها بالأسعار القديمة، واستمر ببيع السلع الجديدة بأسعار الدولار القديمة، فإنه سيتم محاسبته من قبل الجهات الرقابية.



وشدد أنه من حق المستهلك طلب الفاتورة الإلكترونية من التاجر؛ للتأكد من السعر الذي تم شراء السلعة به، قائلا: «من حق المواطن يطلب من التاجر الفاتورة الإليكترونية اللي اشترى بها السلعة ويعرف السعر، لو وجد السعر أعلى من السعر المتداول في السوق من حقه يبلغ الجهات الرقابية».