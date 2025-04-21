مريم متولي: الانتقال من الأهلي للزمالك أفضل قرار في مسيرتي

وصفت مريم متولي، لاعبة الكرة الطائرة بنادي الزمالك، قرار انتقالها للقلعة البيضاء من الأهلي بأنه أفضل قرار في مسيرتها الرياضية.

وتوجت مريم متولي مع الزمالك بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز على الأهلي 3-1 في نهائي البطولة، التي أقيمت في نيجيريا خلال الفترة الأخيرة.

وقالت مريم متولي في تصريحات إذاعية: «لعبت في الأهلي على مدار 18 عاماً منذ التواجد في قطاع الناشئين، وجددت جميع عقودي على بياض وطلبت التقدير المالي في آخر عقد ولكني لم أجده فقررت خوض تجربة مختلفة مع الزمالك بعدما كنت على وشك الاعتزال».

وأضافت: «الانتقال للزمالك كان أفضل قرار في مسيرتي الرياضية، وانتقال أكثر من لاعبة في الفريق للزمالك جعل الأمر أفضل بالنسبة لي، وانتقلت للعب في مركز مختلف وظهرت بصورة طيبة».

وتابعت: «لم أفقد الأمل في خوض تجربة اللعب خارج مصر بعد تلقي عروض من تركيا وفرنسا وبولندا، ولكن الحجاب عطل هذه الفكرة أكثر من مرة».

وأتمت: «ملتزمة بعقدي لنهاية الموسم المقبل مع الزمالك وحال تلقي عروض سأناقش مستقبلي مع الفريق».