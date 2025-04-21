• تسبب القصف باندلاع النيران في الخيمة ومحيطها وخلف مشهدا مروعا لانتشال جثة محترقة بالكامل

قتلت إسرائيل، اليوم الاثنين، 3 فلسطينيين في قصف استهدف تكية صغيرة لتوزيع الطعام على مخيم للنازحين بمدينة غزة، ضمن سياسة التجويع الممنهجة التي أمعنت فيها مع إغلاقها للمعابر في وجه المساعدات الإنسانية منذ 2 مارس الماضي.

وأفاد مصدر طبي للأناضول، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف خيمة داخل نادٍ رياضي وسط مدينة غزة.

وقال رائد الدهشان مدير الدفاع المدني للأناضول، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مكانا لإعداد الطعام للنازحين في هذا المخيم.

وأضاف، أن القصف تسبب باندلاع "حريق هائل"، لافتا إلى انفجار أسطوانات غاز الطهي المتواجدة في المكان ما أدى لتوسع رقعة النيران.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة لعملية انتشال أحد الجثامين الشهداء في هذا الاستهداف، حيث كان الجسد محترقا بالكامل.

كما وثقت عدسة الأناضول آثار الحريق التي التهمت المكان المستهدف ومحيطه، ما أدى أيضا لاحتراق عدد من الخيام المحيطة بالتكية.

وقال فلسطيني تجاور خيمته، التكية المستهدفة، إنه وزوجته وأطفاله الثلاثة نجوا بأعجوبة من هذا القصف.

وأضاف الفلسطيني، الذي لم يذكر اسمه، أن خيمته التي نزح إليها بعدما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزله، احترقت بالكامل جراء القصف وفقد كل ممتلكاته البسيطة التي كانت تعينه على الحياة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة تجويع سكان القطاع منذ أن أغلق المعابر في 2 مارس الماضي، أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وفي وقت سابق الاثنين، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بلغت في الوقت الحالي "أسوأ مراحلها منذ أكتوبر 2023".

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.