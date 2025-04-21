EPSF Conference يستعد لإطلاق نسخته الرابعة بمشاركة كبرى الجهات الصيدلانية

في عالم يشهد تطورًا مستمرًا، حيث تلعب مهنة الصيدلة دورًا أساسيًا في تحسين الرعاية الصحية، يواصل الاتحاد المصري لطلبة الصيدلة (EPSF) مهمته في تمكين طلاب الصيدلة وتعزيز دورهم في المجتمع. ومع اقتراب موعد النسخة الرابعة من EPSF Conference، يجري الاتحاد استعداداته لتقديم تجربة متميزة تحمل تطورات جديدة عن النسخ السابقة، بهدف دعم طلاب الصيدلة وإعدادهم لسوق العمل من خلال تجربة علمية ومهنية متكاملة.

تحظى النسخة الجديدة من المؤتمر بدعم واسع من مؤسسات كبرى مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، وزارة الصحة المصرية، الهيئة المصرية للدواء، إلى جانب حضور نخبة من الخبراء والشخصيات المؤثرة في المجال الصيدلاني والطبي. كما يشهد المؤتمر هذا العام حضورًا واسعًا من كبرى الشركات الدوائية والمؤسسات الرائدة في مجال الصيدلة وصناعة الأدوية، مما يتيح للطلاب فرصة فريدة للتواصل المباشر مع جهات العمل والتعرف على أحدث التطورات في القطاع الدوائي.

في النسخ السابقة، شهد المؤتمر مشاركة شخصيات بارزة مثل الدكتور أحمد الشافعي، الدكتورة هبة حسني، الدكتور أحمد رضا، الدكتور معاذ عارف، الدكتورة نورهان الباز، والدكتورة سارة الزهيري، الذين أثروا الجلسات النقاشية بخبراتهم العلمية. كما حظي المؤتمر بدعم قوي من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، حيث حضر ممثلون بارزون مثل الدكتور عمرو المغربي والدكتور أشرف بيومي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الدورة السابقة تغطية إعلامية واسعة من أكثر من 65 صحفيًا وإعلاميًا، من بينهم الإعلامية بريهان مصطفى والإعلامية روان تامر.

ويهدف EPSF Conference في نسخته الرابعة إلى تقديم منصة متكاملة لطلاب الصيدلة تجمع بين التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي، من خلال جلسات نقاشية متخصصة وورش عمل تفاعلية تسلط الضوء على أحدث التطورات في مجال الصيدلة. كما يتضمن المؤتمر برامج تدريبية مقدمة من كبرى شركات الأدوية، والتي توفر للطلاب فرصة لاكتساب خبرة عملية مباشرة تؤهلهم لدخول سوق العمل بكفاءة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، يُعد المؤتمر فرصة لاستعراض أبرز إنجازات الاتحاد المصري لطلبة الصيدلة خلال العام الماضي، وإبراز تأثيره في تطوير مهارات الطلاب وربطهم بسوق العمل.

ترقبوا تفاصيل أكثر عن النسخة الرابعة من EPSF Conference تنطلق في 7 مايو في Triumph Plaza Hotel بمصر الجديدة، حيث يلتقي العلم والإبداع في حدث لا يُفوَّت!