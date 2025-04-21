العراق يشرع ببناء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية جنوبي البلاد

أطلق رئيس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الأعمال التنفيذية لمشروع محطة كهرباء الناصرية بطاقة 921 ميجاواط بمحافظة ذي قار، 375 كم جنوبي بغداد.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي، أن السوداني وصل إلى مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار اليوم، وشرع بإطلاق بناء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضحت أن المشروع الذي تنفذه شركة سيمنس الألمانية، ضمن حدود محطّة الناصرية البخارية يمثل واحداً من المشاريع المهمة التي ستعزز مستوى تجهيز الكهرباء في المنظومة الوطنية، وسيعتمد المشروع على العمل باستعمال الغاز الطبيعي، مع إمكانية اعتماد تقنية الخلط مع الهيدروجين في المستقبل.

ويواجه العراق نقصا حادا في إنتاج الطاقة الكهربائية في عموم المحافظات على خلفية الدمار الذي لحق بالمحطات الكهربائية جراء الحروب المتتالية والصراع مع التنظيمات الإرهابية، فضلا عن تفشي الفساد في إدارة قطاع الطاقة.

وأوكلت الحكومة العراقية إلى عشرات من الشركات العالمية أبرزها جنرال إلكتريك الأمريكية وسيمنس الألمانية بناء محطات جديدة وإعادة تأهيل قطاعات التوزيع وإنتاج الغاز، فضلا عن الشروع بمشاريع الطاقة النظيفة لحل أزمة تجهيز الطاقة الكهربية لسد متطلبات الاستهلاك المحلي.