صفارات الإنذار تدوي في أوكرانيا بعد ساعات من انتهاء هدنة عيد الفصح

دوت صفارات الإنذار في أنحاء أوكرانيا جراء غارات جوية روسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وبعد ساعات فقط من انتهاء هدنة عيد الفصح.

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية من تهديد غارات جوية روسية في منطقة سومي الحدودية، وكذلك في خاركيف وزابوريجيا ودونيتسك ودنيبرو.

وقد تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في عدة مواقع، على الرغم من عدم وجود معلومات مبدئية عن أضرار أو خسائر بشرية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانب واحد وقف إطلاق النار لمدة 30 ساعة خلال عيد الفصح يوم الأحد، واستمر حتى منتصف الليل بتوقيت موسكو (2100 بتوقيت جرينتش يوم الأحد).

وتبادلت كل من موسكو وكييف مزاعم بحدوث خروقات طوال فترة الهدنة، حيث أفاد الجانبان بوقوع هجمات كبيرة بالمسيرات والمدفعية.