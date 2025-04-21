وزير الداخلية السوداني: تشغيل أقسام الشرطة بالخرطوم بنسبة 91%

كشف وزير الداخلية السوداني الفريق خليل باشا سايرين عن توجيهات مستدامة بالانتشار الفوري لقوات الشرطة بكل المواقع التي يتم تحريرها بولاية الخرطوم بغرض التأمين وتطبيع الحياة أمام عودة المواطنين للخرطوم.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الاثنين عن الوزير سايرين، قوله، إنه تم انتشار قوات الشرطة في محليات الخرطوم السبع، كما أن نسبة تشغيل المراكز والأقسام تمت بنسبة 91% بحسب الزيارات الميدانية والإحصائيات الرسمية.

ولفت إلى تشغيل 19 قسما في محلية الخرطوم من جملة 21 قسما وتشغيل 14 قسما بمحلية شرق النيل بجانب تشغيل 10 أقسام بمحلية بحري و10 أقسام بمحلية أمدرمان من جملة 14 وتسعة أقسام بمحلية امبدة من جملة 11، فضلا عن تشغيل كل أقسام محليتي كرري وجبل أولياء بنسبة 100%.

وأوضح الوزير، أن "هناك بعض الجيوب للمليشيا بمناطق غرب وجنوب امدرمان سيتم التعامل معها والقضاء عليها قريبا"، مؤكدا انتقال هيئة تأمين المنشآت إلى الخرطوم للحاجة الهامة لها في تأمين المقارالحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، لافتا إلى أن وزارة الخارجية وافقت للبعثات الدبلوماسية للذهاب إلى الخرطوم لتفقد مقارها والاطمئنان عليها تمهيدا للعودة.

وقال وزير الداخلية، إنه خلال زيارتهم الخرطوم وقفوا على حجم الأضرار التي لحقت بالعديد من المؤسسات الحكومية خاصة الشرطية، مؤكدا أن الضرر الأكبر وقع على هيئة الدفاع المدني التي أحرقت مخازنها بشكل متعمد، بجانب مجمع عمر مساوي الذي تعرض أيضا لحريق من الناحية الغربية والشرقية، فضلا عن مبني جامعة الرباط وكلية الشرطة وهيئة الجمارك والحاويات.

وذكر الوزير أن الزيارة حققت أهدافها برفقة قادة ومدراء الشرطة وشملت زيارة هيئة السجون ومقر وزارة الداخلية وسجن كوبر والدفاع المدني والجمارك والحياة البرية ورئاسة شرطة الولاية.



وأشار إلى أن الزيارة استمرت لمدة 4 أيام وأنها شهدت أول اجتماع للجنة تنسيق أمن ولاية الخرطوم في مقر الولاية منذ اندلاع حرب الكرامة.

ولفت الوزير إلى أن المجتمع الدولي يسعى لاستغلال مسألة آلية حماية المدنيين، مؤكدا أن الداخلية تسعى لسد هذه الثغرة وأنهم اتخذوا خطوات عملية تجاه الأمر وأنهم ملتزمون باتفاقية جنيف إلا أن "المليشيا لم تلتزم بالاتفاقية"، لافتا إلى أن تفعيل الآلية يوصد الباب أمام تدخلات الدول الخارجية.