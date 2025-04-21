من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث صفقة تبادل الأسرى في غزة والمحادثات النووية مع إيران، وفقا لمصدرين مطلعين على الموضوع، كما نقل موقع «واللا» العبري.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، تأتي هذه المحادثة في ظل الجمود الذي يشهده التفاوض بشأن صفقة الأسرى، بعد فشل محاولة جديدة الأسبوع الماضي للتوصل إلى مقترح وساطة يرضي الطرفين.

وتسعى واشنطن هذا الأسبوع إلى بذل محاولة إضافية لإحداث اختراق في هذا الملف.

ومن المقرر أن يصل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى واشنطن يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف.