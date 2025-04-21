أفغانستان: وفد من وزارة النقل والطيران يتوجه إلى إيران

توجه وفد من وزارة النقل والطيران في أفغانستان اليوم الأحد إلى إيران.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة لوكالة أنباء باختر، أن الوفد توجه إلى إيران برئاسة محمد رستم حفيظ‌يار، رئيس قسم التخطيط والبحث وتنفيذ المشاريع، وذلك بهدف تحديد مواقع مواقف الشاحنات داخل أراضي أفغانستان وإيران للمركبات العابرة، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية لقطاع النقل.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة النقل والطيران لتوفير المزيد من التسهيلات من أجل نقل البضائع التجارية بين أفغانستان وإيران بشكل آمن.

يشار إلى أن حسين موسوي رئيس الهيئة الهندسية في القوات المسلحة الإيرانية قد صرح في مطلع الشهر الماضي أنه سيتم إغلاق نحو 1000 كيلومتر من الحدود الإيرانية مع أفغانستان.

وأضاف حسين موسوي أن هذه الخطوة تهدف لمنع دخول "الإرهابيين وتهريب المخدرات".

كما قامت إيران مطلع الشهر الجاري بطرد 4000 مهاجر أفغاني غير مسجلين من إقليم كرمان، مما يسلط الضوء على عمليات الترحيل المتزايدة من البلاد.





