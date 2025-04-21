مريم وأميرة أبو زهرة تسحران الجمهور الإيطالي

ليلة موسيقية ساحرة في الأكاديمية المصرية بروما

مريم وأميرة تتألقان في الأكاديمية المصرية للفنون بروما

ماركو دي أنجليس ومعرض كاريكاتير في الأكاديمية المصرية بروما

الجمهور الإيطالي يتوافد على الأكاديمية المصرية بروما

في أجواء شم النسيم، الأكاديمية المصرية بروما تحتفي بذكرى باجانيني

أميرة ومريم تخطفان الأضواء في الأكاديمية المصرية بروما

أسرة موسيقية مصرية تسحر الإيطاليين في روما

إبداع الجينات المصرية يبهر جمهور الأكاديمية بروما

أميرة ومريم أبو زهرة وماركو دي أنجليس في الأكاديمية المصرية بروما

الموسيقى والكاريكاتير في احتفال ذكرى الموسيقي الإيطالي باجانيني

رانيا يحيى تكرم المشاركين في حفل ذكرى باجانيني



في أجواء احتفالية بمناسبة أعياد الربيع، وفي قلب عاصمة الفن والجمال روما، أقامت الأكاديمية المصرية للفنون بروما، برئاسة الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى، فعالية فنية ثقافية مميزة.

بدأت الفعالية بافتتاح معرض كاريكاتير للفنان الإيطالي الشهير ماركو دي أنجليس، ضمّ المعرض ٩٠ عملًا فنيًا من أبرز إنتاجاته على مدار مسيرته الإبداعية التي تجاوزت خمسة عقود.

قامت الدكتورة رانيا يحيى بافتتاح المعرض، وقدمت للفنان درع الأكاديمية كهدية تذكارية تقديرًا لمشاركته المميزة، وسط حفاوة بالغة من الحضور المهتمين بفنه.

عقب افتتاح المعرض، بدأ الحفل الموسيقي الذي أحيته الشقيقتان المبدعتان أميرة ومريم أبو زهرة، بمصاحبة والدتهما العازفة نورا إيمودي على آلة البيانو.

قدّمت أميرة ومريم أداءً موسيقيًا مدهشًا، جسّد براعة الجينات المصرية الإبداعية، وأثبت قدرتهما على جذب وإبهار الجمهور الإيطالي والأوروبي، الذي عبّر عن سعادته البالغة بالأداء المتقن والاحترافي.

تجدر الإشارة إلى أن أميرة ومريم هما حفيدتا الفنان المصري الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وابنتا عازف البيانو المصري البارع الدكتور أحمد أبو زهرة.

تنوعت الفقرات الموسيقية خلال الحفل، احتفاءً بمرور 185 عامًا على رحيل الموسيقي الإيطالي الشهير نيكولو باجانيني، وشملت أيضًا أعمالًا كلاسيكية أخرى شهيرة.

في ختام الحفل، توجهت مديرة الأكاديمية بالشكر للعائلة الموسيقية المصرية على مشاركتها المتميزة، وقدمت لهن شهادات تكريم، تقديرًا لمستواهن الفني الرفيع، الذي أذهل الحضور، وجعل من هذه الليلة تجربة فنية ساحرة استقطبت جمهورًا متنوع الجنسيات.

تجمّع الجمهور حول أميرة ومريم ليعبروا لهن عن امتنانهم وإعجابهم بالمستوى الاحترافي المذهل.

وقد شهد الحفل حضور عدد من المسؤولين الإيطاليين، والصحفيين، والفنانين، إلى جانب ممثلي السفارة العراقية، وعدد من الجنسيات الأخرى، فضلًا عن الحضور الإيطالي الكبير.