 بيانات الجمارك الصينية: توقف واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي - بوابة الشروق
الإثنين 21 أبريل 2025 4:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

بيانات الجمارك الصينية: توقف واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي

بكين - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 أبريل 2025 - 3:54 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أبريل 2025 - 3:54 م

تراجعت مشتريات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى صفر في مارس، بعد انخفاض حاد في الشهرين السابقين، فيما تغير الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين طرق الشحن.

وأفادت بيانات الجمارك الرسمية الصينية التي صدرت أمس الأحد، بأن إجمالي واردات شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في الربع الأول من 2025 تراجعت بواقع 70%، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومجددا يفك الصراع الجيوسياسي الارتباط بين أكبر مشتري وبائع للغاز الطبيعي المسال في العالم، ودفع تصاعد في الرسوم الجمركية المتبادلة الصين إلى فرض رسوم بنسبة 125% على كل السلع الأمريكية، وتحولت إلى إندونيسيا وقطر من أجل للحصول على الإمدادات.

وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال عن العام الماضي لـ5 أشهر على التوالي، بتراجع بواقع 24.5% في مارس؛ مما يمثل أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2022، وسجل غاز خط الأنابيب، من روسيا بالأساس، زيادة هامشية في الربع الأول رغم أن الحجم الكلي ظل منخفضا عن الشحنات البحرية.

وأصبحت الصين تعتمد على الفحم والطاقة المتجددة وليس سوق الغاز الطبيعي المسال لحماية أمنها الطاقي من التقلبات التجارية، بحسب المحللة دانيلا لي من شركة بلومبرج إم.أيه.أف للأبحاث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك