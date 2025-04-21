اتحاد الناشرين المصريين يفتح تحقيقا حول تأخر وصول إصدارات معرض الرباط

أصدر مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة الناشر فريد زهران بيانا جديد حول أزمة تأخر وصول إصدارات دور النشر المصرية إلى معرض الرباط الدولي للكتاب وهو ما أثار العديد من الشكاوى من قبل الناشرين المشاركين في المعرض، وجاء في بيان اتحاد الناشرين المصريين:

"يأسف مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين لما تسبب فيه تأخر وصول شحنات الناشرين المصريين إلى المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط من إرباك لخطط الأعضاء المشاركين في المعرض وتعطيل لعرض إصداراتهم في الوقت المحدد، مما أضر بمصالحهم وأثر أيضا دون شك في شكل المشاركة المصرية بالمعرض ولم يرتقي للمستوى المطلوب الذي يستحقه الناشر المصري. وإذ يؤكد مجلس الإدارة إدراكه الكامل لأهمية الالتزام بالترتيبات اللوجستية لكي تليق المشاركة بصناعة النشر المصرية وتحافظ على صورة مصر في المحافل الثقافية العربية والدولية، فإن مجلس الإدارة يعتذر لأعضاء الاتحاد عن هذا الحدث المؤسف ويؤكد التزامه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

لذلك وانطلاقًا من حرصنا على الشفافية والمسئولية، فقد قرر مجلس الإدارة فتح تحقيق شامل فور انتهاء الأزمة، يهدف إلى:

كشف كل الحقائق المتعلقة بأسباب تأخر الشحنات، ومحاسبة المسئولين المتسببين في هذه الأزمة، أياً كانوا.



مراجعة جميع الإجراءات المتبعة في عمليات الشحن لكل المعارض، لضمان منع تكرار هذه المشكلة في المستقبل.



إلزام لجنة المعارض بتقديم تقرير تفصيلي للأعضاء حول متابعة كل شحنة يشرف عليها الاتحاد، لضمان دقة التنفيذ ورفع مستوى التنسيق مع شركات الشحن وإدارات المعارض الدولية.



ويؤكد مجلس الإدارة أنه سيواصل إصدار تحديثات دورية بشأن تطورات الأزمة لضمان إطلاع جميع الأعضاء، وللتأكد من اتخاذ كافة التدابير التي تصون مصالح الناشرين المصريين وتدعم حضور الكتاب المصري في المحافل الثقافية الدولية".