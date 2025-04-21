أفغانستان تدعو لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين

شدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية في أفغانستان، عبد السلام حنفي، على أهمية بذل الجهود اللازمة من قبل مسؤولي السفارة الأفغانية في الصين لتعزيز وتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه مع سفير أفغانستان لدى الصين، أسد الله بلال كريمي، الذي قدّم بدوره تقريرا حول أنشطة السفارة وأدائها، مشيرا إلى الجهود المبذولة في مجالات متعددة، لا سيما التجارة والاستثمار، بحسب وكالة أنباء باختر الأفغانية .

وأعرب حنفي عن تقديره لجهود السفارة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية، كما وجّه السفير بتقديم خدمات قنصلية أفضل للمواطنين الأفغان المقيمين في الصين.

من جهته، أشار السفير بلال كريمي إلى أن القسم القنصلي بالسفارة يعمل بشكل متواصل، وأن تحسين الخدمات المقدمة للتجار والأفغان المقيمين يمثل أولوية قصوى في عملهم.