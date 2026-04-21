قالت منظمة "البيدر" الحقوقية، إن مستوطنين بلباس يشبه زي جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولوا الثلاثاء، طرد مزارعين من أراضيهم جنوب قرية المغير شمال شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية، أوضحت فيه أن المستوطنين الإسرائيليين تواجدوا في منطقة “واد اعمر” الزراعية بقرية المغير، وحاولوا منع المزارعين من العمل في أراضيهم، ما أدى إلى حالة من التوتر في المكان.

وأضافت أن هذه الممارسات تستهدف أراضي الفلسطينيين ومصادر رزقهم، وتزيد من الضغوط المفروضة على المزارعين في المنطقة.

وتتعرض قرية المغير، بشكل خاص، لتصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أحدث هذه الاعتداءات وقع الأحد، حيث حاصر الجيش الإسرائيلي القرية تزامنا مع هجوم نفذه مستوطنون عليها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار التوتر منذ أكتوبر 2023.

ووفق تقرير شهري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ مستوطنون 497 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين.

وأسفرت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة، منذ أكتوبر 2023، عن استشهاد أكثر من 1149 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.