إيران: لم نتخذ بعد قرارا بشأن حضور المحادثات مع واشنطن في باكستان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن حضور المحادثات مع الولايات المتحدة في باكستان.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء أن الإجراءات الأمريكية بحق سفينتين إيرانيتين تصل إلى مستوى "القرصنة في البحر وإرهاب الدولة"، وتثير تساؤلات بشأن جدية واشنطن في التفاوض، بحسب وكالة رويترز.

وسبق أن صرح مسئول في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس لم يغادر واشنطن بعد للمشاركة في المحادثات المتعلقة بإيران.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن فانس يشارك في اجتماعات أخرى تتعلق بالسياسات.

وسبق أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قادة إيران للإفراج عن ثماني نساء قال إنهن يواجهن أحكاماً بالإعدام.

وكتب ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال: «إلى القادة الإيرانيين، الذين سيدخلون قريبًا في مفاوضات مع ممثلي: أُقدّر بشدة إطلاق سراح هؤلاء النساء. أنا على ثقة من أنهم سيحترمون ما فعلتموه».