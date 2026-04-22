 هونيس يدخل دائرة المرشحين لتدريب ريال مدريد الموسم المقبل
الأربعاء 22 أبريل 2026
هونيس يدخل دائرة المرشحين لتدريب ريال مدريد الموسم المقبل

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 21 أبريل 2026 - 11:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أبريل 2026 - 11:59 م

كشفت تقارير صحفية عن دخول سيباستيان هونيس، المدير الفني لنادي شتوتجارت، ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لما أوردته شبكة سكاي سبورت، فإن إدارة النادي الملكي تدرس التعاقد مع المدرب الألماني، في ظل اقتراب رحيل ألفارو أربيلوا بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن أسلوب هونيس الهجومي وقدرته على تطوير الأداء الجماعي كانا من أبرز الأسباب التي جذبت اهتمام مسؤولي ريال مدريد.

ويُذكر أن المدرب يرتبط بعقد مع شتوتجارت يمتد حتى يونيو 2027، ما قد يجعل المفاوضات محتملة في حال اتخاذ قرار رسمي بالتعاقد معه.


