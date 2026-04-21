ترامب: إيران انتهكت وقف إطلاق النار مرات عديدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إيران انتهكت وقف إطلاق النار مرات عديدة.

جاء ذلك في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن «إيران ستتفاوض وإلا ستواجه مشاكل لم يسبق لها مثيل».

وقال ترامب خلال مقابلة عبر الهاتف مع البرنامج الإذاعي The John Fredericks Show: «آمل أن يتوصل الإيرانيون لاتفاق عادل وأن يعيدوا بناء بلادهم».

وأضاف: «قمنا بعمل رائع في إيران وسننهي الأمر وسيكون الجميع سعداء»، منوهًا أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية يكبد طهران خسائر بالملايين يوميًا.

في حين كرر، قائلًا إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، لشبكة «فوكس نيوز»، إن الولايات المتحدة أقرب من أي وقت مضى لإبرام صفقة جيدة مع إيران.

وأضافت ليفيت أن «براعة» ترامب في التفاوض، والعملية ضد إيران «سبب اقترابنا من صفقة جيدة».

كما أجرى الرئيس الأمريكي مقابلات هاتفية عدة مع صحفيين، وقال لوكالة «بلومبرج» إنه «من المستبعد جدًا» أن يمدد وقف إطلاق النار الذي تقرر لأسبوعين، مضيفًا أن هذه المهلة تنتهي «مساء الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة».

كذلك صرح لقناة «بي بي إس»، إنه إذا لم تُلبَّ المطالب الأمريكية بحلول هذه المهلة، «فسينفجر عدد كبير من القنابل».

وردًا على سؤال لمراسلة القناة بشأن ما يتوقعه من اتفاق محتمل مع طهران، أجاب: «لا أسلحة نووية. الأمر بسيط جدًا».