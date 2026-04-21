كالاس تتوقع موافقة دول الاتحاد الأوروبي على قرض بـ90 مليار يورو لأوكرانيا

قالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع موافقة دول التكتل غدا الأربعاء على منح قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو "106 مليارات دولار".

وأضافت كالاس، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بلوكسمبورج، أن "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى هذا القرض، وهو أيضا إشارة إلى أن روسيا لا يمكنها الصمود أكثر من أوكرانيا. هذا أمر بالغ الأهمية في هذه اللحظة".

كان قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا على القرض في ديسمبر الماضي، إلا أنه تعثر بسبب خلاف بين كييف وبودابست حول توقف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.

وقالت المفوضية الأوروبية، إنها تتوقع استئناف تشغيل خط الأنابيب المثير للجدل في وقت مبكر الأسبوع الجاري، مما يعزز الآمال بأنحاء أوروبا في إمكانية تنفيذ المساعدات المالية، الضرورية لأوكرانيا.

ويمتد خط الأنابيب من روسيا عبر بيلاروس وأوكرانيا وصولا إلى المجر وسلوفاكيا.

ويهدف التمويل إلى تغطية الاحتياجات الاقتصادية والعسكرية الأكثر إلحاحا لأوكرانيا وتمكين البلاد من مواصلة دفاعها ضد روسيا.