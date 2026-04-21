«دويتشه بان» تدرس إطلاق رحلة نهارية ثانية مباشرة بين برلين وباريس

تدرس شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إطلاق خدمة مباشرة يومية ثانية بين برلين وباريس اعتبارا من عام 2028، في ظل ارتفاع أعداد الركاب.

وقال المسئول في الشركة، ميشائيل بيترسون، في تصريحات لصحيفة "برلينر تسايتونج"، إن خدمة القطارات السريعة "آي سي إي" إلى العاصمة الفرنسية تمثل "نجاحا كبيرا، مع معدل إشغال يتجاوز 80%".

وأضاف بيترسون: "لذلك نناقش حاليا مع شريكنا الفرنسي (إس إن سي إف) ما إذا كان ينبغي إطلاق زوج من الرحلات النهارية الإضافية بين برلين وباريس.. في البداية كنا نعتقد أن نحو نصف الركاب فقط سيقطعون الرحلة بالكامل بالقطار، لكن في الواقع يسافر في المتوسط 75% من الركاب كامل المسار".

وبدأت الرحلات النهارية المباشرة بين العاصمتين منذ نهاية عام 2024. كما استؤنفت رحلات القطارات الليلية الشهر الماضي عبر مشغل جديد، حيث حلت شركة "يوروبيان سليبر" البلجيكية-الهولندية محل خدمة "نايت جيت" التابعة للسكك الحديدية النمساوية.

كما تخطط "دويتشه بان" لتوسيع الرحلات النهارية بين ألمانيا وإيطاليا بالتعاون مع شركة السكك الحديدية الإيطالية "ترينيتاليا" والسكك الحديدية النمساوية، بحسب بيترسون.

وقال بيترسون: "الهدف هو إطلاق خدمات بين ميونخ وميلانو وروما في عام 2027، ومن المقرر لاحقا أن يمتد الخط من نابولي إلى ميونخ ثم إلى برلين".

ومن المتوقع، إذا سارت الخطط كما هو مقرر، أن يتمكن الركاب اعتبارا من عام 2029 من السفر نهارا من برلين إلى إيطاليا دون الحاجة إلى تغيير القطار.