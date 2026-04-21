الاتحاد الأوروبي يمنع شركة صينية من مناقصة بناء سكة حديد في البرتغال

منعت المفوضية الأوروبية، موردا صينيا من المشاركة في عملية مناقصة لتوسيع نظام السكك الحديدية الخفيفة في العاصمة البرتغالية لشبونة، بعد أن وجدت سلطات المنافسة في بروكسل أنه وضع مقدمي العطاءات الآخرين في وضع غير مؤات.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه لا يسمح للشركة التابعة لـمجموعة "سي آر آر سي" الصينية في البرتغال بتقديم عطاء.

وتحدث مسئول رفيع عن دعم قدم للشركة يصل إلى المليارات.

وأكد تحقيق معمق، أن الدعم "منح الكونسورتيوم بالفعل ميزة تنافسية غير عادلة، على حساب مقدمي العطاءات الآخرين المشاركين في المناقصة وسلامة السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي".

وذكرت التقارير، أن الشركة كانت جزءا من كونسورتيوم مقدم للعطاءات، وافق منذ ذلك الحين على استبدال "سي آر آر سي" في البرتغال بمصنع بولندي لم يتلق أي دعم أجنبي يشوه المنافسة.

وأعلنت المفوضية أن مشغل مترو لشبونة قد يمضي قدما الآن في ترسية عقد بناء وتخطيط خط المترو الجديد. ويقع قرار وتقييم العطاءات على عاتق المشغل.

وأعربت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن "قلق بالغ" إزاء القرار، معتبرة أن الشركة الصينية المعنية تمتلك حصة صغيرة جدا بحيث لا تخضع عادة للتحقيق.

كما انتقدت الغرفة في بيان لها الفرض المتكرر لمواعيد نهائية قصيرة للغاية، واتهمت الاتحاد الأوروبي بالتمييز الفعلي ضد الشركات الصينية.

ويعد (لينا فيوليتا) خطا جديدا للسكة الحديدية الخفيفة، وهو علوي في الغالب، يربط بين أوديفيلاس ولوريس في شمال منطقة لشبونة الكبرى.

ويهدف المشروع إلى أن يكون توسعة للشبكة الحالية، ومن المتوقع أن يبلغ طوله حوالي 5ر11 كيلومترا ويضم 17 محطة.

ولم يتضح ما إذا كان سيتم الانتهاء من الخط بحلول النصف الثاني من العام كما كان مخططا له في الأصل.