تفقد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، مستشفى الصدر بميت خلف ومستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة، خلال جولة مفاجئة فجر اليوم، حيث أبدى استياءه من مستوى الخدمات داخل مستشفى الصدر، وقرر إحالة اثنين من العاملين المتغيبين عن العمل دون إذن رسمي للتحقيق.

وخلال تفقده مستشفى الصدر، تابع المحافظ سير العمل بأقسام الاستقبال ومعمل الكيمياء وأمراض الدم، وراجع سجلات صرف الأدوية بقسم الطوارئ، كما استمع إلى عدد من المرضى للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم. ووجّه بعقد اجتماع عاجل مع وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى لحصر القوى البشرية وفقًا للأقدمية، مع التأكيد على رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى.

وفي مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة، تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والعيادات الداخلية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وصلاحيتها، كما استمع إلى عدد من الحالات المرضية، من بينها طفل يحتاج إلى عملية تثبيت شرائح معدنية بالذراع، موجّهًا بسرعة التنسيق لإجراء الجراحة اللازمة، سواء داخل المستشفى أو بالتعاون مع مستشفى جامعة المنوفية.

كما وجّه المحافظ بتوفير أكياس الدم والبلازما اللازمة لحالة مريض آخر يعاني من كسر بالمفصل، مع التشديد على مراجعة كفاءة أجهزة العناية المركزة لضمان جاهزيتها بشكل مستمر.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن الانضباط وجودة الخدمة يمثلان المعيار الأساسي لتقييم الأداء داخل القطاع الخدمي بالمحافظة.