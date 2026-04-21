ضبط المتهمين بالتعدي على منزل شخص وتحطيم كاميرات المراقبة بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على المتهمين بالتعدي على منزل شخص وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة به في الشرقية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر شخص من قيام جارته بالتعدى على منزله وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة به بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أبريل الجارى تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم من القائم على النشر بتضرره من (زوجة عمه، ونجلتيها – مقيمين بدائرة المركز) لقيامهن بالتعدى على منزله وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة به لخلافات سابقة بينهم حول الميراث.

أمكن ضبطهن وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لكون الكاميرات مثبتة بجوار غرفة النوم الخاصة بهن وإتهمن الشاكى بالتشهير بهن.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.