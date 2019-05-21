مستشار النمسا يعين إيكارت راتز وزيرا جديدا للداخلية

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اختار مستشار النمسا سباستيان كورتس، الخبير القانوني إيكارت راتز، ليصبح وزيراً جديداً للداخلية النمساوية خلفا للوزير هيربرت كيكل الذي أقيل من منصبه في وقت سابق.

وقالت مصادر سياسية في فيينا اليوم الثلاثاء، إن كورتس اختار عدة وزراء من التكنوقراط كبدلاء عن وزراء حزب الحرية والذين استقالوا إثر الفضيحة السياسية لرئيس الحزب هاينز كريستيان شتراخه التي عرفت باسم " فيديو ابيزا".

وأشارت المصادر إلى أن كورتس يأمل في استمرار الحكومة بالتشكيل الجديد حتى حلول موعد الانتخابات المبكرة في سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين قد وافق في وقت سابق على عزل وزير الداخلية هيربرت كيكل والإبقاء على وزيرة الخارجية كارين كنايسل.

وتستعد أحزاب المعارضة بقيادة حزب الحرية لسحب الثقة من الحكومة في اجتماع البرلمان الأسبوع المقبل على إثر فشل الائتلاف الحاكم في البلاد.