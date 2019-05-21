منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الاقتصاد العالمي الهش لا يحتمل حرب تجارية

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الثلاثاء، إن الزخم الاقتصادي العالمي تراجع بصورة كبيرة على مدار العام الماضي، مضيفة أنه على الحكومات العمل معا لإنعاش النمو.

وأضافت المنظمة، التي تتألف من 36 دولة، معظمها من الدول الغنية، في تقريرها النصف السنوي بشأن التوقعات الاقتصادية، إن التوترات التجارية يمكن أن تؤثر على التوقعات قصيرة ومتوسطة المدى.

وجاء في التقرير أن التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين" قد تؤدي لانخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة أكثر من 6ر0% على مدار عامين إلى ثلاثة أعوام".

وأبقت المنظمة على توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد في عام 2020 عند 4ر3%.

ولكن المنظمة حذرت من أنه هناك "الكثير من المخاطر" لا تشمل فقط النزاع التجاري ولكن أيضا ديون القطاع الخاص في الصين ودول أخرى.

وأشار التقرير إلى أن مستويات المعيشة في دول المنظمة تتحسن ببطء شديد لا يمكن أن يؤدي للحد من التفاوت بصورة كبيرة.

ومن المتوقع نمو الأجور الحقيقة في دول المنطقة بأقل من 5ر1% 2019-2020 على الرغم من أن معدل البطالة في أدنى مستوياته منذ نحو أربعة عقود.

وأوضحت المنظمة أنه من " اللازم" البدء في إجراء مباحثات تجارية متعددة الأطراف.

وقال التقرير إنه في مناطق مثل منطقة اليورو التي تعاني من نمو ضعيف، يتعين على الحكومات استغلال تراجع معدل الفائدة للجمع بين الإصلاح الهيكلي والاستثمار لتحفيز الاقتصاد.