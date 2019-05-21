ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها منذ 7 أشهر

أظهرت بيانات اقتصادية أولية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال أيار/مايو الماضي بأكثر من التوقعات لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر، بعد تراجعها في الشهر السابق.

وذكرت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى سالب 5ر6 نقطة خلال مايو الحالي مقابل سالب 3ر7 نقطة في نيسان/أبريل الماضي، وفقا للبيانات النهائية، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى سالب 7ر7 نقطة مقابل سالب 9ر7 نقطة خلال نيسان/أبريل الماضي وفقا للبيانات الأولية.

يذكر أن المؤشر سجل خلال الشهر الحالي أعلى مستوى له منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي عندما كان سالب 9ر5 نقطة.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في الاتحاد الأوروبي ككل بمقدار 1ر1 نقطة إلى سالب 2ر6 نقطة خلال أيار/مايو الحالي.

ويرتفع مؤشرا ثقة المستهلكين في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال الشهر الحالي عن متوسط قراءة المؤشر على المدى الطويل وهو سالب 7ر10 نقطة لمنطقة اليورو وسالب 10 نقاط للاتحاد الأوروبي.