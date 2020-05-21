رؤساء الجزائر وتونس وموريتانيا ومالي يبحثون هاتفيا سبل مواجهة كورونا

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، هاتفيا مع نظرائه من تونس وموريتانيا ومالي، العلاقات الثنائية والوضع الصحي الناجم عن تفشي جائحة كورونا.

وقالت الرئاسة الجزائرية في صفحتها على موقع فيسبوك، إن تبون، استعرض في مكالمته مع نظيره التونسي قيس سعيد، تطور العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين، وتبادلا المعلومات حول فاعلية الوسائل المستخدمة في كلا البلدين للحد من تفشي جائحة كورونا.

كما لفتت الرئاسة إلى أن تبون وسعيد، استحسنا فكرة ضمّ الطاقات العلمية فيهما بتأسيس مجلس أعلى مشترك للبحث العلمي، يوضع تحت الإشراف المباشر لرئيسي البلدين.

ومن جهة أخرى، تلقى تبون، عصر اليوم مكالمة هاتفية من محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا، وتبادل الرئيسان المعلومات حول الحالة الصحية في بلديهما، وسجلا ارتياحهما للنتائج التي تحققت في التصدي لتفشي جائحة كورونا، بحسب ما ذكرته الرئاسة الجزائرية.

كما تلقى الرئيس الجزائري اتصالا هاتفيا من الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا، وعبرا خلالها عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الأخوية القائمة بين الشعبين الشقيقين، واتفقا على عقد لقاء قمة بينهما قريبا.

وجدد تبون التأكيد على وقوف الجزائر إلى جانب مالي لحماية وحدتها واستقرارها.