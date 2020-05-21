تونس تخفض فترة الحجر الصحي الإجباري إلى أسبوع وتحمل نفقاتها على الوافدين من الخارج

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة التونسية، أسماء السحيري، عن خفض الدولة فترة الحجر الصحي الإجباري بالنسبة للوافدين على تونس من الخارج من 14 يومًا إلى أسبوع واحد فقط مستقبلًا، على أن يتمّ تحميل نفقات الإقامة بالنزل طيلة فترة الحجر الصحي على كاهل الوافدين.

وقالت «السحيري» في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الخميس، إن اللجنة العلمية بوزارة الصحة قررت إخضاع جميع الوافدين من الخارج إلى تحليل مخبري pcr حال وصولهم إلى تونس ينتهي بتحليل ثان في اليوم السابع.

وأوضحت أن إجراء هذين التحليلين المخبريين على الوافدين من الخارج سيمكن من معرفة وضعيتهم الصحية بدقة، مضيفة أنه سيتم في ظرف أسبوع إخلاء سبيل الوافدين الذين يتبين خلوهم من فيروس كورونا المستجد، فيما ستتم متابعة الوضعيات المشبوهة من قبل الأطباء.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة التونسية أنه سيتم في الفترة القادمة تحميل كامل نفقات الإقامة بالنزل المخصصة كمراكز للحجر الصحي الإجباري على كاهل الوافدين من الخارج الخاضعين للحجر؛ وذلك نتيجة ارتفاع كلفتها.