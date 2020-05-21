موريتانيا تعلق صلاة عيد الفطر بسبب المخاوف من تفشي كورونا

قررت وزارة الشؤون الإسلامية بموريتانيا، الليلة، تعليق صلاة عيد الفطر في جميع مساجد وساحات البلاد بسبب المخاوف من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة السكان الى تفادي الزيارات والتواصل والتجمعات التي تصاحب العيد خلال أيامه الثلاثة تفاديا لتفشي للعدوى.

وبالإضافة إلى ذلك، قال سيدي ولد الزحاف مدير الصحة في مؤتمر صحفي إنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 32 حالة مؤكدة جديدة.

ويأتي هذا نتيجة لإجراء 774 فحصا منها 650 فحصا سريعا أعطت 64 نتيجة إيجابية للفيروس، بينما أثبتت الفحوص علي المجموعة الأخيرة تأكيد 32 إصابة بالفيروس.

وأوضح المسؤول أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد وصل إلى 173 حالة، مضيفا أن هنالك 163 شخصا مصابين ويخضعون لحجر صحي دون أن تظهر عليهم أية أعراض.

وتم شفاء 6 حالات وتسجيل 4 وفيات.

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة وباء كورونا إن من ينشرون الأخبار الكاذبة التي تنشر الرعب وتروع السكان سيواجهون أقسى العقوبات التي ينص عليها القانون.

وأوضحت اللجنة في بيان صدر مساء اليوم أنه "لوحظ أن قطاعا عريضا من هواة التدوين ومستخدمي وسائط الإعلام، لا يتوانون، في مرحلة حرجة من مواجهة الوباء، عن نشر أخبار ومعلومات لا تمت، أحيانا، إلى الواقع بصلة، ولا تراعي مقتضيات القانون ولا أخلاقيات التواصل، ولا أعراف المجتمع، ولا الفطرة الإنسانية السليمة".