النواب اللبناني يؤجل مناقشة رسالة عون حول التأخير في تشكيل حكومة جديدة للغد

أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون حول التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة ومفاعيله السلبية على الاستقرار، إلى بعد ظهر غدٍ السبت.

وعقد مجلس النواب جلسة برئاسة بري، بعد ظهر اليوم الجمعة في قصر "الأونيسكو" في بيروت، لتلاوة رسالة الرئيس عون التي تتعلق بتأليف الحكومة، ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة سعد الحريري، وكافة الكتل النيابية.

وبعد انتهاء المدير العام للجلسات رياض غنام من تلاوة نص الرسالة، رفع بري الجلسة إلى الثانية من بعد ظهر غد السبت لمناقشة الرئيس عون .

كان الرئيس عون قد وجه في 18 أيار/ مايو الحالي رسالة إلى المجلس النيابي بواسطة رئيسه بري، حول التأخير في تشكيل الحكومة ومفاعيله السلبية على الاستقرار، ضمنها الأسباب التي رأى أنها أعاقت إنجاز الاستحقاق الحكومي ، وطلب مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس وفق الأصول.

يشار إلى أنه تم تكليف الحريري، في 22 تشرين أول/ اكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 آب/أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 آب /أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.

ولم يتم تشكيل الحكومة حتى الآن.