الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان هاتفيا آخر التطورات

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث آخر التطورات الجارية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عباس، أكد أهمية ما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار، والمضي قدما في تثبيته، وطالب الإدارة الأمريكية ببذل جهود لمتابعة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، وما يجري من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب في الضفة الغربية.

وثمن الرئيس الفلسطيني الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس بايدن، لتوفير مساعدات إنسانية وحشد الدعم الدولي اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن خلق الاستقرار والأمن يتم عبر إيجاد حل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وذلك من خلال اللجنة الرباعية الدولية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنه يتطلع للقاء الرئيس محمود عباس، خلال زيارته المرتقبة للمنطقة، إلى جانب عدد من اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، لبحث سبل تثبيت التهدئة وعدم التصعيد، سواء في قطاع غزة أو القدس والضفة الغربية.

وأشار بلينكن إلى أهمية مواصلة عمل الفريقين الفلسطيني والأمريكي لتذليل العقبات التي تعترض تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، مؤكدا حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز علاقات الشراكة الفلسطينية - الأمريكية، بما ينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار في المنطقة.