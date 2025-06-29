وارن بافيت يعلن عن تبرعات بقيمة 6 مليارات دولار لخمس مؤسسات

أعلن المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت عن تبرعه بأسهم من شركته بقيمة 6 مليارات دولار لخمس مؤسسات، ليصل إجمالي ما قدمه لهم منذ عام 2006 إلى حوالي 60 مليار دولار، بناء على قيمتها وقت الاستلام.

وقال بافيت في وقت متأخر من يوم الجمعة إن أسهم بيركشاير هاثاواي سيجري تسليمها يوم غد الاثنين. وتمتلك بيركشاير هاثاواي شركات مثل جيكو، ديري كوين، ومجموعة من الشركات الأخرى، ويتبرع بافيت بما يقرب من 4ر12 مليون سهم من أسهم الفئة "بي". وتتميز هذه الأسهم بسعر أقل وأسهل في التداول من أسهم الفئة "إيه" الأصلية للشركة، وكانت قيمة كل سهم من الفئة (بي) تبلغ 68ر485 دولارا عند إغلاقها الأخير يوم الجمعة.

وستذهب الحصة الأكبر إلى صندوق بيل وميليندا جيتس، الذي سيحصل على 4ر9 مليون سهم. وستحصل مؤسسة سوزان طومسون بافيت على 943 ألفا و 384 سهما، وستحصل كل من مؤسسة شيروود، ومؤسسة هوارد جي بافيت، ومؤسسة نوفو على 660 ألفا و 366 سهما.

وأحدث بافيت ضجة قبل عام عندما قال إنه يخطط لوقف التبرعات لمؤسسة بيل وميليندا جيتس بعد وفاته، والسماح لأولاده الثلاثة بتحديد كيفية توزيع بقية ثروته.