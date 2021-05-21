الهضيبي: مصر قدمت نموذجا يحتذى فى التعامل مع القضية الفلسطينية

أكد عضو مجلس الشيوخ ياسر الهضيبي، أن الدبلوماسية المصرية قدمت نموذجا يحتذى به فى التعاطى مع القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان الإسرائيلى على غزة، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يؤكد أن مصر لاعبا رئيسيا فى الكثير من القضايا الهامة التى تشغل المنطقة.

وأضاف الهضيبي، أن مصر كانت ولا تزال تضع القضية الفلسطينية فى مقدمة أولوياتها، لافتا إلى أن الدور الذى قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف العدوان على قطاع غزة سيكتب بأحرف من نور فمصر تعاملت بمنتهى الشرف والاهتمام البالغين لدعم الأشقاء فى فلسطين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الاتصال التليفونى الذى تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الأمريكى يبلور أهمية الدور الذى تلعبه مصر لحل القضية الفلسطينية ويؤكد مدى الاهتمام العالمى بمصر كمحور رئيسي لاستقرار وأمن المنطقة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر قدمت مردودا واسعا فى هذه الأزمة منذ بدايتها إذ قامت بالعديد من الاتصالات والتحركات مع كل الأطراف وفتحت مستشفياتها لعلاج الجرحى الفلسطينين كما أعلنت القيادة السياسية عن تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة وأخيرا تكللت جهود مصر بالنجاح بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.