سلة الزمالك تواصل استعداداتها لمواجهة بطل السنغال ببطولة إفريقيا

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يواصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، تدريباته استعدادا لمواجهة دوانس السنغالي بالبطولة الإفريقيه للأندية الأبطال (BAL) والمقامةحاليا في رواندا تحت رعاية الـNBA، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.

ويلتقي الزمالك مع دوانس السنغالي غدا السبت، ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، علما بإن الفريق لديه مباراة مؤجلة معالمجمع البترولي الجزائري.

ويتدرب كل لاعب داخل غرفته على فترتين صباحيه ومسائية، ويؤدي اللاعبون التدريبات بصورة فردية ويشرف على تدريبهم محمد سعيد بالمرورعلى كل لاعب أو عن طريق الفيديو.

واطمأن إسلام جمعة طبيب الفريق على الجهاز الفني واللاعبين بعد إجراء مسحة طبية لكل أفراد البعثة والتي جاءت سلبية.

ويقود الفريق أجوستي بوش مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا، وإسلام جمعة طبيبا.

وكان الفريق قد حقق الفوز في أولى مبارياته بالمجموعة على فيروفيارو بطل موزمبيق بنتيجة 71-55، الإثنين الماضي.

وتضم البطولة 12 فريقا تم تقسيمهم على 3 مجموعات بحيث يتأهل فريقين من كل مجموعة بالإضافة إلى صاحبي أفضل ثالث من بينالمجموعات، ليصبح عدد الفرق المتأهلة 8 فرق.

وستقام مباريات دور الثمانية يومي 25 و26 مايو ونصف النهائي يوم 28 مايو، كما تقام مباراة المركز الثالث يوم 29 مايو، وتختتم البطولةبالمباراة النهائية يوم 30 مايو.