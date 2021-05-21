كوريا الجنوبية وأمريكا تتفقان على تحالف أقوى والتعاون في لقاحات كورونا

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الجمعة، على الحاجة إلى توسيع التحالف الثنائي ليشمل قضايا أوسع، بما في ذلك اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19".

ويمثل اللقاء بين مون وهاريس الأول من نوعه منذ بدء عمل إدارة جو بايدن، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.

وخلال الجلسة التي عُقِدَت في مبنى المكتب التنفيذي في أيزنهاور الواقع بجوار البيت الأبيض، أشار الرئيس مون إلى أن التحالف بين سول وواشنطن كان بمثابة "العمود الفقري" للسلام والازدهار، ليس في شمال شرق آسيا فقط، بل أيضا في أجزاء أخرى من العالم.

وقال المكتب الرئاسي، في بيان صحفي، إن الرئيس مون اقترح أن يوسع الجانبان مجال التعاون من أجل تطوير التحالف الذي استمر لسبعة عقود.

وأشار الرئيس مون، على وجه الخصوص، إلى أن إدارة بايدن، تشاورت عن كثب مع كوريا الجنوبية في عملية مراجعة استراتيجية واشنطن بشأن بيونج يانج.

وأعرب عن أمله في الحفاظ على تنسيق وثيق في تنفيذ سياسات جديدة تهدف إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

وأكدت هاريس، أهمية الدبلوماسية والحوار لحل القضية النووية لكوريا الشمالية وتعهدت بالتعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية والشركاء الإقليميين الآخرين.

وأضافت أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أصبح أكثر أهمية من أي وقت آخر في ظل تركيز حكومة بايدن على العلاقات مع حلفائها.