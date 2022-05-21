صحة المنيا: استمرار أعمال الإنشاءات والتطوير للمنشآت الصحية بالمحافظة

أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفيات مطاي وبني مزار المركزي، ومستشفى العدوة خلال شهر أبريل الماضي، وانتهاء أعمال الإنشاءات في وحدتين صحيتين، بالإضافة إلى البدء في إنشاء 49 وحدة صحية على مستوى المحافظة.



ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.



وأوضحت الدكتورة مروة إسماعيل، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى العدوة بتكلفة 307.6 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 29%، ومستشفى مطاي بتكلفة 297.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 21%، ومستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 346.2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 23%، وانتهاء أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية مهدية، حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% وجارى الاستعداد للتسليم الابتدائي.



ويأتي ذلك بالإضافة إلى انتهاء أعمال الإنشاء بالوحدة الصحية بقرية شيبة بنسبة التنفيذ 100%، وجارٍ الاستعداد للتسليم الابتدائي وذلك خلال أبريل الماضي، بالإضافة إلى البدء في إنشاء 49 وحدة صحية بمراكز أبو قرقاص وملوي وديرمواس ومغاغة، والعدوة، وذلك ضمن البرنامج الرئاسي "حياة كريمة".