بريطانيا تستعد لاحتمالية تنظيم إضراب هو الأكبر للعاملين بالسكة الحديد



تعمل السلطات البريطانية على وضع خطط طوارئ في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من تشغيل قطارات الركاب والشحن الشحن اضطرابات في حال تنظيم إضراب عن العمل بعد أن حذرت النقابات من "أكبر إضراب محتمل للسكك الحديد في التاريخ الحديث".



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أن نقابة عمال سكك الحديد والبحرية والنقل في بريطانيا (أر إم تي) سوف تجري تصويتا لمعرفة آراء أعضائها البالغ عددهم 40 ألف عضو بشأن الإضراب، وهو ما قالت مصادر بالشبكة إنه يمكن أن يتسبب في "تحديات خطيرة" في إبقاء نقل السلع جاريا وأرفف المتاجر ممتلئة.



ويشمل التصويت الذي من المقرر أن ينتهي يوم الثلاثاء، العاملين في شبكة السكة الحديد و15 شركة قائمة على تشغيل القطارات، فيما قالت النقابة إن الإضراب يأتي احتجاجا على تدني الأجور والفصل الاجباري والمخاوف المتعلقة بالسلامة .



كما حذرت نقابة "رابطة موظفي النقل" من "صيف مفعم بالسخط" حيث من المقرر تنظيم إضراب مماثل في حال لم يتم تسوية النزاعات الخاصة بالأجور.



وقال سكرتير عام رابطة موظفي النقل مانويل كورتيس، إن الكثير من أعضاء الرابطة لم يتلقوا زيادة في الأجور منذ عامين.