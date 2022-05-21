الشروق داخل مشروع مستقبل مصر: نصف مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائى

المشروع يهدف إلى التوسع فى إنتاج محاصيل زراعية ذات جودة عالية ‏وبأسعار ‏مناسبة‏



استهداف سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد فى السوق المحلية.. ‏وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية