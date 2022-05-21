وفد صربي في جولة تاريخية عبر معالم دير سانت كاترين

استقبل دير سانت كاترين، اليوم السبت، وفدا من دولة صربيا برئاسة عمدة مدينة نيش الصربية، ومفتي مدينة بلجراد، ويضم عددًا من الهيئات السياسية، والدينية، والسياحية، والإعلامية؛ للتعرف على المعالم السياحية الدينية التي يزخر بها الدير، تلبية لدعوة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال زيارته لدولة صربيا في يوليو الماضي.

واستقبل الوفد كهنة وقساوسة الدير، وعددًا من المسئولين بالجهاز التنفيذي بمدينة كاترين، واستمع أعضاء الوفد إلى شرح مفصل عن بئر موسى، وكنيسة التجلي، وتابوت كاترين، وقسم المخطوطات التاريخية التي تعبر عن التاريخ الروماني والقبطي والإسلامي، وشجرة العليقة الملتهبة، وأقدم مكتبة في العالم بعد الفاتيكان والتي تحتوى على كتب ومخطوطات للإنجيل والعهد المحمدية.

واستمتع الوفد بهذه الرحلة الروحانية التاريخية لدير سانت كاترين، والذي يعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وذو قيمة تاريخية ودينية وسياحية، ويضم من المعالم السياحية التي ليس لها مثيل في العالم،.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة الهامة، التي أتاحت لهم الاستمتاع بمشاهدة هذا الحصن الديني الروحاني، وما يتضمنه الدير من معالم سياحية، وتاريخية، ودينية، مؤكدين أنه سيكون سفراء في بلادهم لدعوتهم وحثهم على زيارة هذا الدير الذي يعد قلعة دينية روحانية.