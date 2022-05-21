أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن 9 قرى وتوابعها بكفر الشيخ ودسوق وفوه وبيلا، اليوم السبت، الموافق 21 مايو الجاري.

وسيتم فصل التيار الكهربائي مغذي محطة محولات منشية الجرايدة، التابعة لمركز بيلا، ابتداءً من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، وتشمل المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي: منشية الجرايدة، والترزي، وسريوة.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المنشة شرق كفر الشيخ، ويتأثر بالفصل منشة الشرقية ومنشه الغربية وتوابعهما، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر مجر بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل قرية كفر مجر، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي العمار بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل البورصة وقرية العمار، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي سنديون بفوه، وتتأثر بالفصل قرية سنديون وتوابعها.