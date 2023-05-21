أستاذ تغذية يوجه نصائح تساعد على التركيز والاستيعاب للطلاب خلال فترة الامتحانات

قال الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن الأغذية والمشروبات التي تساعد على التركيز والاستيعاب للطلاب، والتغذية الصحية السليمة التي تؤثر على الذاكرة والقدرات المعرفية الأخرى، هي التي تشتمل على العديد من المصادر الغذائية، وتكون ما يعرف بالوجبة الغذائية المتوازنة التي يتم تناولها بكميات مناسبة لحاجة الجسم ووزنه ونشاطه والحالة الصحية.

وأضاف "حسونة"، خلال نشرة صادرة عن المركز القومي للبحوث، أنه هناك بعض النقاط الهامة التي يجب مراعاتها عن التغذية السليمة خلال فترة المذاكرة والامتحانات، وتشمل الحرص على تناول الوجبات التي تمد الطالب بالطاقة اللازمة لتنفيذ الأنشطة المختلفة، وتساعد على تحصيل دراسي أعلى وتركيز أفضل، وتجعل الطالب أكثر انتباها، وأهمها وجبة الإفطار، والتي تحتوي على البروتين والكربوهيدرات، مثل تناول كوب من البليلة بالحليب وقطعة من المكسرات أو ساندويتش من الخبز بالجبنة القريش مع قطعة طماطم وقطع خيار وساندويتش خبز مع بيضة مسلوقة أو كوب حليب مع حبوب إفطار، وتعمل على الإحساس بالشبع وتحسين عمل المخ، حيث يحتوي البيض على مادة الكولين التي تساعد في عمل المخ وتقوية الذاكرة.

وكشف عن الحرص على تناول الكمية الكافية من الماء التي تعمل على ترطيب الجسم، وزيادة التركيز ولمنع الإصابة بالصداع أو الدوخة الناجمين عن قلة المياه، وأن الماء البارد يوقظ الإحساس ويزيد الشعور بالانتعاش، وشرب الشاي الأخضر الذي يحتوي على مادة تساعد على نمو والحفاظ على خلايا المخ، كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تقي من الالتهابات، واحتوائه على كمية معتدلة من الكافيين المنبه للمخ، ويساعد على التركيز.

وأضاف حسونة: "يجب عدم الإفراط في شرب الشاي 1 - 2 كوب، والقهوة فنجان واحد في اليوم؛ لعدم الإصابة بالأرق وزيادة ضربات القلب"..

وأشار إلى تناول الأغذية والمشروبات التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية الصحية للمخ وتساعد على التركيز مثل الأغذية التي تحتوي على فيتامين "ج"، مثل: الجوافة والموالح كالبرتقال والليمون والعصائر الطبيعية التي تقلل من الإجهاد الحراري، وتزيد من ترطيب الجسم.

وأوضح أن من المفيد تناول الأغذية التي تحتوي على عناصر الحديد والزنك مثل الكبدة والمأكولات البحرية، ومن المصادر النباتية للحديد العسل الأسود، والخضراوات الورقية مثل البروكلي والسبانخ، ويساعد الحديد على عدم الإصابة بالأنيميا التي تسبب قلة التحصيل والضعف العام للجسمن ويعمل الحديد على زيادة التركيز.

ونصح بتناول الأغذية التي تحتوي على "الأوميجا 3" المهمة جدا للذاكرة وزيادة التركيز، مثل عين الجمل وبذر الكتان والأفوكادو وتعتبر الأسماك الدهنية مثل السالمون والسردين والرنجة والماكريل والتونة، مصادر مهمة لأوميجا- 3، وتعتبر الأسماك بصفة عامة سهلة الهضم وتحتوي على البروتين عالِ القيمة الحيوية، ومصدرا مهما للفوسفور المفيد للمخ.

ووجه بالحرص على تناول اللبن ومنتجاته من الزبادي والجبن فليلة الدسم، حيث تعتبر من الأغذية المساعدة على تقوية الذاكرة والمساعدة على التركيز؛ لاحتوائها على البروتين الجيد وفيتامينات د وب، والحرص على تناول الأغذية الخفيفة سهلة الهضم وبكميات مناسبة؛ لعدم الإصابة بالتخمة والشعور بالنعاس.