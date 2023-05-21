الرئيس الأمريكي يشيد بالتقارب بين اليابان وكورويا الجنوبية

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رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتقارب بين اليابان وكورويا الجنوبية.

والتقى بايدن برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوروي الجنوبي يون سوك يول اليوم الأحد لإجراء مباحثات على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بالعالم "جي7" بمدينة هيروشيما.

وأشاد الرئيس الأمريكي خلال اللقاء بكلا البلدين "على عملهما الشجاع لأجل تحسين علاقاتهما الثنائية"، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وبحسب مجلس الأمن القومي الأمريكي، دعا بايدن زعيمي اليابان وكورويا الجنوبية إلى اجتماع ثلاثي في واشنطن . ولم يتم الاعلان في الوقت الحاضر عن تاريخ هذا الاجتماع.

جدير بالذكر أن كلا المسؤولين أظهرا بادرة تاريخية للمصالحة على هامش قمة مجموعة السبع، ولأول مرة على الإطلاق شارك رئيس حكومة ياباني مع رئيس كوريا الجنوبية في إحياء ذكرى الضحايا الكوريين للقصف النووي الأمريكي عام 1945 في هيروشيما.