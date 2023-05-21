أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازا بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال بتونس

حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً، خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب المصري في البطولة الإفريقية للكبار لرفع الأثقال، والتي استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة تونس، بمشاركة 127 لاعبًا ولاعبة يمثلون 19 دولة.

وحصل أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية على 24 ميدالية متنوعة بواقع (17 ذهبية - 4 فضية - 3 برونزية) من أصل 30 ميدالية حققتها البعثة المصرية، وبمشاركة 8 لاعبين من أصل 10 لاعبين من قوام المنتخب القومي لرفع الأثقال.

ونجح لاعبو المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية في حصد 12 ميدالية متنوعة، فقد حصلت اللاعبة سارة سمير على 3 ميداليات ذهبية وتحقيق رقم قياسي إفريقي في كل من مسابقات الخطف (117) كجم - النطر (151) كجم في ميزان (81) كجم، وحصدت اللاعبة نعمة سعيد فهمي على 3 ميداليات ذهبية في وزن 71 كجم.

كما تحصل اللاعب عبد الرحمن محمد على 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية في وزن +102 كجم وكذا تحقيق رقم قياسي إفريقي جديد في مسابقة النطر بوزن (243) كجم والحصول على لقب أقوى رباع في إفريقيا، كما حصد اللاعب محمد محمود سليم على 3 ميداليات برونزية في وزن 102 كجم.

واقتنصت لاعبات المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية 9 ميداليات متنوعة في ذات البطولة، حيث حققت اللاعبة حليمة عبد العظيم 3 ميداليات ذهبية في وزن +87 كجم، واللاعبة سمر سعيد حبشي 2 ميدالية ذهبية و1 فضية في وزن 87 كجم، وحصدت اللاعبة فاطمة محمود صادق على 1 ميدالية ذهبية و2 فضية نفس الوزن، كما حقق اللاعب كريم أبو كحلة لاعب نادي طلائع الجيش 3 ميداليات ذهبية في وزن 89 كجم.

وكان في استقبال البعثة المصرية فور وصولها إلى أرض الوطن وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة؛ لتقديم تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة، احتفالاً بما حققوه من إنجازات وألقاب تاريخية بالبطولة.

وأعرب اللاعبون عن شكرهم وامتننانهم للقوات المسلحة التي وفرت لهم كافة أوجه الدعم لتحقيق الألقاب والإنجازات الرياضية بكافة المحافل الدولية.