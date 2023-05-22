خطوات بحثية تأمل في التوصل إلى السبب الحقيقي لغرق سفينة تيتانيك

بعد مرور أكثر من قرن على غرقها، أظهرت أول عمليات مسح كاملة على حطام سفينة تيتانيك تفاصيل مذهلة.



التقط خبراء آلاف الصور الرقمية لإعادة بناء ثلاثية الأبعاد مذهلة للحطام، الذي يقع الآن على بعد 350 ميلًا بحريًا قبالة ساحل نيوفاوندلاند في كندا.



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورا نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية، توضح حطام السفينة بتفاصيل أكبر من أي وقت مضى، وأظهرت تلك الصور الصدأ الواضح عليها.



ولا يزال يأمل الخبراء أن تكشف الدراسات التي أجريت على عمليات المسح، المزيد من الألغاز المحيطة بالحادث الذي وقع في أبريل 1912.



غرقت سفينة المحيط الفاخرة التي تملكها وتديرها شركة "وايت ستار لاين" البريطانية، بشكل مأساوي في الساعات الأولى من يوم 15 أبريل 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي في المحيط الأطلسي، ما أسفر عن مقتل نحو 1517 شخصًا من بين 2224 كانوا على متنها.



وتقع البقايا الآن التي تم التقاط الصور لها في قاع البحر على بعد حوالي 350 ميلًا بحريًا قبالة ساحل نيوفاوندلاند بكندا، وذلك على الرغم من أن الحطام الرقيق يتدهور بسرعة كبيرة تحت الماء لدرجة أنه قد يختفي تمامًا في غضون 40 عاما قادمة.



وقال المحلل باركس ستيفنسون لـ"بي بي سي": "لا تزال هناك أسئلة أساسية تحتاج إلى إجابة حول السفينة"، موضحا أن الصور الملتقطة تعتبر أحد أهم الخطوات الرئيسية الأولى للقيادة نحو البحث القائم على الأدلة التي أدت لغرقها وليس التكهنات.



ويقول ستيفنسون: "ذُهلت عندما شاهدت لأول مرة عمليات المسح، التي التقطتها شركة خرائط أعماق البحار (ماجلان ال تي دي) خلال رحلة استكشافية في الصيف الماضي"، موضحا أنها ستكون موضوع فيلم وثائقي من إنتاج شركة "أتلانتيك بروداكشن".



وأضاف أن الصور الحديثة تسمح برؤية الحطام كما لا يمكن رؤيته من الغواصة، ويمكن أيضا رؤية الحطام بالكامل على حالته الحقيقة.



كما أظهرت الصور كلا النصفين محاطين بحطام يتكون من قطع معدنية وقطع أثاث، وزجاجات شمبانيا غير مفتوحة، وحتى أحذية ركاب.



يأتي ذلك بعد أن أرسلت الشركة غواصات لمسح جميع أجزاء الحطام، الذي يقع على عمق 13 ألف قدم تحت سطح الماء، وأمضت الغواصات أكثر من 200 ساعة في التقاط 700 ألف صورة من كل زاوية من زوايا السفينة لإعادة بناء ثلاثية الأبعاد.



وتُظهر الصور الجزء الخلفي من السفينة على شكل معدن ملتوٍ بعد أن اصطدمت بقاع المحيط، فيما أوضح ستيفنسون أنه لا يزال هناك حالة من عدم الفهم لكل شيء عن اصطدام تيتانيك بالجبل الجليدي، وأن الصور الحديثة تساعد في الكشف عن المزيد.



وانقسمت تيتانيك إلى نصفين قبل أن تغرق كليا في الساعات الأولى من يوم 15 أبريل 1912، والآن يقع جزآن من السفينة، وهو القوس (المقدمة) والمؤخرة، على مسافة 2600 قدم تحت سطح البحر.