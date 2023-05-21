ضبط المتهم بالتحرش بسيدة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع فيس بوك، متضمنا تعرض إحدى السيدات لواقعة تحرش بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص تم تحديد القائمة بالنشر إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، والتي أفادت بقيام قائد سيارة بمعاكستها أثناء سيرها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مرفق به صور لأحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متضمنًا تضرر إحدى السيدات من تعرضها لواقعة تحرش من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.